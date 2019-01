Nashville-dominee schrikt niet van dreigmails

Klaassen schrok toen hij de eerste berichtgeving hoorde over de Nashville-verklaring, alles is volgens hem totaal verkeerd opgevat. Dat homo's niet uit de kast mogen komen staat niet in de verklaring. "Ze zijn zelfs erg welkom in de kerk", aldus Klaassen. Alleen is een huwelijk of seks verboden.

Daarnaast wordt er in de verklaring volgens de dominee van Arnemuiden ook niet beweerd dat mensen ervan zouden kunnen genezen. "Als dat erin had gestaan had ik nooit mijn handtekening eronder gezet."

Dominee Maarten Klaassen uit Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

Het was een roerige week waarin Maarten Klaassen van onbekende dominee plots landelijk nieuws werd. Door alle aanvragen van de media heeft hij maar weinig tijd gehad voor zijn normale werk als predikant van Hervormde Gemeente in Arnemuiden. Klaassen hoopt dat de storm snel weer gaat liggen, zodat hij weer genoeg tijd krijgt voor zijn kerk en de kerkgangers.

Maarten Klaassen werd op 25 februari 1981 geboren in Terneuzen. Na zijn studie theologie was hij voorganger bij kerken in de Bommelerwaard en in Sliedrecht. Sinds 2015 is hij dominee bij de Hervormde Gemeente Arnemuiden. Ook is Klaassen lid van het hoofdbestuur van de SGP.

De dominee vindt het 'goedkoop' dat orthodoxe christenen nu zo in de schijnwerpers worden gezet. Klaassen vraagt zich af of er ook zo gereageerd zou zijn, als zo'n verklaring vanuit de moslimgemeenschap was gekomen. "Aan de islam durven we onze handen niet te branden, want dan kan je met hele nare gevolgen te maken krijgen."

