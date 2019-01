Zeeuwse hotels: meer Nederlanders, meer Duitsers en nog meer Belgen

Hotel in de duinen (foto: Robin Hardeman)

Maar aan de rangorde van de nationaliteiten verandert dat nog niets; Nederlanders blijven op nummer 1 en de Duitsers op 2. Maar wie het afgelopen jaar op het strand van Cadzand steeds vaker Frans hoorde spreken, weet nu waar dat vandaan komt: uit Brussel of Wallonië. Want het aantal Belgische gasten in de Zeeuwse logies-accommodaties is inmiddels naar 16,5 procent gestegen, tegenover 0,6 procent Fransen.

Het aantal Duitsers groeit al twee jaar achter elkaar zeer sterk. Bij de Belgen was er in 2017 nog een dip, maar de aantallen van 2018 overstijgen die van 2016.

Grafiek

Er is gekeken naar de CBS-cijfers over het verlengde zomerseizoen, dat wil zeggen de maanden mei tot en met oktober van ieder jaar. Voor de vergelijking tussen de woonlanden van de gasten en de jaren is gekozen voor het aantal overnachtingen. Dat geeft een betrouwbaarder beeld van de economische waarde van dit toerisme.