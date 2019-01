GOES en Roycel James leggen onenigheid bij

Roycel James doet komend weekend weer mee bij GOES (foto: Orange Pictures)

Dinsdagmiddag na Barends contact op met James en toen was de kou snel uit de lucht. "Er was een misverstand tussen Roycel en de club. Dat is wat ik er over kan zeggen", vertelt Barends. "Roycel staat morgenavond gewoon weer op het veld en kan zondag tegen Jong FC Volendam weer meedoen." James onderschrijft in een reactie de lezing van Barends.

'Geen anderen'

James verklaarde eerder vandaag dat hij niet de enige speler van GOES was die te maken had met het niet nakomen van afspraken. Volgens Barends klopt dat niet. "Er heeft zich niemand anders bij mij gemeld. Anders hadden ze dat wel gedaan, lijkt me." Daarmee lijkt de kou bij GOES weer uit de lucht.

Nieuwe spelers

Door de terugkeer van James komt de selectie van GOES weer iets ruimer in het jasje te zitten. De kans is volgens Barends niet groot dat er nog nieuwe spelers aan de selectie toegevoegd zullen worden. Afgelopen weekend slaakte trainer Rogier Veenstra nog een noodkreet. Hij hoopt op versterkingen, omdat hij te maken heeft met veel blessures in zijn selectie.

