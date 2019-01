Zorgappartementen met uitzicht op de Oosterschelde

In het wooncomplex met 29 appartementen komt een diagnostisch steunpunt waar een medewerker op het gebied van zorg van alles voor de bewoners kan regelen.

Projectontwikkelaar Sven Lavrysen van Carédo Comfortwonen: "Voor tien euro per maand kan een verpleegkundige thuis bijvoorbeeld bloed afnemen, een echo of röntgenonderzoek regelen. Artsen kunnen die verpleegkundige op afstand adviseren welke behandeling nodig is. Hiermee kunnen onnodige verwijzingen naar de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis worden voorkomen, is het idee."

Nog meer woningen

Lavrysen liet eerder in het Belgische Eindhout eenzelfde appartementencomplex bouwen. Carédo Comfortwonen heeft plannen om ook in Wilhelminadorp, Wemeldinge, Goes, Middelburg en Hulst soortgelijke complexen met deze zorgservice te bouwen.

Het complex in Yerseke moet begin volgend jaar klaar zijn.