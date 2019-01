De school stuurde een brief naar de ouders met zorgen over de bijbanen van leerlingen. "We kunnen natuurlijk niet stellen dat er een direct verband is tussen de bijbaan en een burn-out", aldus Michelle Roose, teamleider vwo-havo bovenbouw. "Maar jaren geleden hadden we geen leerlingen met deze klachten en nu wel. Een flink aantal leerlingen maakt ook gebruik van psychische hulp."

Een passage uit de brief "Jongeren hebben het druk vandaag de dag. Naast school hebben ze vaak een bijbaan en hobby's. Wij hebben de indruk dat zeker het hebben van een bijbaan, steeds meer tijd van onze leerlingen in beslag neemt. In havo 4 is het niet ongewoon dat een leerling naast school nog 20 uur werkt in de week. Door middel van deze brief willen wij onze zorg uitspreken over deze ontwikkeling. De uren die een leerling werkt buiten school, gaan ten koste van de tijd die besteed wordt aan schoolwerk en/of het creëren van een rustmoment. Als vervolgens de schoolprestaties tegenvallen levert dat weer extra druk op."

"Ik zie wel eens klasgenoten in slaap vallen in de les", aldus Evi Stegers. "Maar dat zijn meestal de kinderen die elke dag na school direct gaan werken. Ik wil ook liever niet met ze samenwerken, want je hebt niks aan ze."

De duffe klasgenoten ziet ook Renée Marijs (16) met regelmaat voorbij komen. "Dan kijken ze een beetje suf en hebben flinke wallen. Ik heb daar zelf gelukkig niet zo'n last van."

Het Scheldemond College maakt zich zorgen over de bijbaantjes van de leerlingen (foto: Omroep Zeeland)

Evi Stegers en Renée Marijs hebben beiden een bijbaan. Evi werkt gemiddeld twaalf uur, maar Renée tikt de twintig uur per week regelmatig aan. "Maar niet in een toetsweek", benadrukt ze. "Dan mag ik van mijn ouders niet werken."

Ze vindt haar baan erg leuk, maar als ze moest kiezen tussen school en werk, zou ze toch kiezen voor school. "Werk is leuk en handig voor nu, maar school is voor de toekomst en dat is belangrijker."

