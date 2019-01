Temmink (GroenLinks) wil gedeputeerde worden

Gerwi Temmink (foto: GroenLinks)

Vertrouwen

GroenLinks hield vanavond haar nieuwjaarsborrel in De Koperen Tuin in Goes. De bijeenkomst was tevens de aftrap voor de campagne voor de komende Statenverkiezingen. "De manier waarop Gerwi Temmink zich de afgelopen jaren binnen de Staten heeft geprofileerd maakt dat wij het volste vertrouwen in hem hebben als kandidaat-gedeputeerde, en dat GroenLinks als partij een vruchtbare bijdrage kan leveren aan het besturen van onze provincie", zegt voorzitter Bart van Noord.