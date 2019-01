Zeeuwse boeren niet bang voor criminaliteit

Leegstaande schuren in buitengebied in trek bij criminelen (foto: Google)

Op de door de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) georganiseerde avond kregen zo'n zestig Zeeuwse boeren van de politie te horen dat ze alert moeten zijn op mensen die een stal of schuur willen huren met verkeerde bedoelingen. Geen enkele agrariër in de zaal leek daar echter wel eens mee te maken te hebben gehad. Een enkeling had wel eens een kenteken van een verdacht voertuig genoteerd, maar veel verder kwam het niet.

Iets verdachts

Vooral leegstaande schuren in het buitengebied zijn het doelwit van criminelen om drugs te produceren. In Zeeland lijkt dat probleem nu nog minder te spelen dan bijvoorbeeld in Brabant. "Het probleem breidt zich wel uit vanuit Brabant naar Zeeland. Want er worden steeds meer drugs geproduceerd", zegt Fijnaut. "Daarom willen we op deze avond de boeren ook vooral tips geven waarop ze moeten letten als ze iets verdachts opmerken. Dat kan gaan om geur, verdachte voertuigen of werkzaamheden op vreemde tijdstippen."

Dumpingen

Wel maakten enkele boeren zich druk over dumpingen van drugsafval en dan vooral over de kosten. Als zo'n dumping op hun land wordt gedaan, is de boer in principe verantwoordelijk voor de opruimkosten. Krom, vonden niet alleen de boeren, maar ook de aanwezige bestuurders. Overigens wordt er in de Tweede Kamer over dit onderwerp gepraat en heeft tot nu toe waterschap Scheldestromen de kosten betaald.

Wat is ondermijning? Politie en justitie gebruiken de term ondermijning voor criminaliteit waarbij de onderwereld en de bovenwereld met elkaar vermengd raken, zoals het witwassen van geld uit criminele activiteiten. Maar ook drugslabs in schuren van boeren of in woningen, het dumpen van giftig chemisch drugsafval in de natuur en bedreiging van lokale bestuurders en andere overheidsdienaren.

In juni 2018 werd op initiatief van de provincie Zeeland de week van de ondermijning gehouden. Ook in 2019 trekt de provincie 50.000 euro uit om ondermijning tegen te gaan. Daarbij is de aandacht vooral gericht op de burger om zaken te melden die men niet vertrouwt. Uit een ondermijningsbeeld van Zeeland blijkt dat de provincie aantrekkelijk is voor criminelen door de buitengebieden en de combinatie van water en havens.

Lees ook: