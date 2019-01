Deel dit artikel:













Zeeland wordt wakker: boeren niet bang, bijbaantjes scholieren en zwinstreek op de kaart

Goedemorgen. Het is woensdag 16 januari met dit in het nieuws in Zeeland.

Leegstaande boerderij in Vogelwaarde waar een uitslaande brand woedt in de schuur (foto: Google) Boeren in Zeeland moeten alert zijn Zeeuwse boeren lijken nog weinig last te hebben van criminele activiteiten in het buitengebied. Op de door de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) georganiseerde avond kregen zo'n zestig Zeeuwse boeren van de politie te horen dat ze alert moeten zijn op mensen die een stal of schuur willen huren met verkeerde bedoelingen. Lees ook: Zeeuwse boeren niet bang voor criminaliteit Het Scheldemond College maakt zich zorgen over de bijbaantjes van de leerlingen (foto: Omroep Zeeland) Bijbaantjes scholieren De docenten op het Scheldemond College maken zich zorgen omdat de leerlingen gemiddeld twintig uur werken, naast school. Volgens scholier Evi Stegers (16) is dat helemaal niet nodig. Lees ook: 'Ik zie wel eens klasgenoten in slaap vallen in de les' Grenspaal in natuurgebied het Zwin, archieffoto (foto: Kees den Hollander) Zwinstreek op de kaart De Zwinstreek op de grens van Nederland en België moet als één regio op de kaart worden gezet. Dat is een project waar Zeeland samen met de provincie West-Vlaanderen en gemeenten aan weerszijden van de grens geld insteekt. Lees ook: Het Zwin moet een toeristisch trekpleister worden Eekhoorn bij de boshut in Clinge (foto: Edy van Vliembergen) Weer Het is bewolkt en af en toe valt er een drup regen of motregen. Tegen het einde van de middag neemt de wind toe en wordt krachtig aan zee: 6 Bft. Het wordt 8 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.