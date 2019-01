Gezocht: boeren die hun producten in de kerk willen verkopen

De kerk in Sas van Gent (foto: Freddy Dirckx)

Het idee om een versmarkt in de kerk te beginnen, is ontstaan uit een onderzoek van de Vlaamse regering, legt Theo Mattheeuws van de stichting Cuyperskerk uit. In Vlaanderen beginnen verschillende boeren een winkeltje, terwijl ze er geen tijd voor hebben en het ook niet rendabel kunnen krijgen. "Uit dat onderzoek bleek dat een boer een aantal dingen wil doen: praten over z'n product, een betere prijs en meer publiciteit."

Verschillende versproducten op één plek

Daarnaast is er volgens Mattheeuws een trend aan de gang. "De consument wil lokale producten kopen, maar als je half Zeeuws-Vlaanderen af moet rijden voor een beetje vlees, een paar appels en wat groente, dan is het vlug over." Daarom wil de stichting boeren bij elkaar brengen, zodat de consument op één plek verschillende versproducten kan kopen.

De Maria Hemelvaartskerk (of Cuyperskerk) is een neogotische kerk in Sas van Gent die in 1892 in gebruik werd genomen. Het is de eerste kerk in Nederland waarbij een gewelf van gewapend beton werd toegepast. Dit leidde tot minachting en kritiek als 'nep' en 'kitsch'. Tegenwoordig kan de kerk niet alleen als architectonisch en religieus erfgoed, maar ook als een belangrijk industrieel erfgoed worden opgevat. De kerk is daarom een Rijksmonument. (bron: Wikipedia)

Vanavond houdt stichting Cuyperskerk een bijeenkomst voor geïnteresseerde boeren. "We willen in gesprek met de boeren. Wat zijn de mogelijkheden en wat kunnen we voor elkaar betekenen?" Mattheeuws vertelt in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker dat de stichting verschillende reacties heeft gekregen, ook van mensen die vanavond komen kijken. "Het is een gemêleerd gezelschap: twee slagers, een visboer, imker en mensen die bieren, wijnen en bakkerijproducten verkopen. Er zit zo van alles bij."

Kerk wil boeren bij elkaar brengen

Sinds maart vorig jaar wordt de monumentale Cuyperskerk in Sas van Gent opgeknapt. De Stichting Cuyperskerk Sas van Gent probeert de rooms-katholieke kerk al jaren te behoeden voor sloop. En met succes: Mattheeuws verwacht dat de restauratie eind van de maand helemaal klaar is. De renovatie heeft een kleine 2 miljoen euro gekost.

