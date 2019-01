Drugsproblemen Pieter Zeeman langer bekend: 'tot hier en niet verder'

Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Froukje Houtman, voorzitter van de ouderraad van de school geeft aan dat er langer drugsproblemen zijn. "Het is een gegeven dat jongelui daarmee experimenteren. Het is ook zo dat er gedeald werd op school. Dat is iets wat niet kan." Houtman geeft aan dat mensen zelf moeten weten wat ze in hun vrije tijd doen, maar dat drugsgebruik op school ontoelaatbaar is. "Een school is een plek waar je je veilig moet kunnen ontwikkelen."

Harder beleid

De voorzitter van de ouderraad heeft het vermoeden dat er sinds de aanstelling van een nieuwe rector een harder beleid wordt gevoerd. "Er worden nu echt stappen gezet." Rector Peter van der Gaag heeft de zeven jongeren tussen de 14 en 17 jaar officieel geschorst voor een langere periode, maar ze mogen in principe niet meer terugkomen op de middelbare school in Zierikzee.

Houtman denkt niet dat drugsgebruik onder scholieren te voorkomen is. "Maar je kunt wel voorkomen dat het binnen de school gebeurt en dat er rondom een school gedeald wordt. Als je aangeeft dat je dat niet tolereert, geef je een duidelijk signaal af: tot hier en niet verder."

Ouderraad Pieter Zeeman kan zich vinden in maatregelen school

De school zoekt voor elke geschorste leerling naar een passend ontwikkelingsaanbod, waarin scholing en zorg samen komen. Dat kan betekenen dat ze terechtkomen op een andere middelbare school of in een leer-werktraject waarbij ze één dag theorieles volgen. Die les zal dan niet bij de Pieter Zeeman gevolgd kunnen worden.

