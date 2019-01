Hoe dikker de portemonnee, hoe drukker het is bij de milieustraten

De afgelopen twee jaar brachten Zeeuwen jaarlijks zo'n 109.000 ton bij de milieustraten. Dat is 286 kilo per persoon. Die kilo's nemen jaarlijks steeds een beetje toe. Toch is er bij veel milieustraten geen plaats om uit te breiden, zegt directeur Paul Marinissen van de Zeeuwse reinigingsdienst (ZRD): "In Terneuzen kunnen er nog wel containers bij, maar in Goes is bijvoorbeeld geen plaats meer. Er komen dit jaar ook een zestal nieuwe stromen bij, zoals piepschuim dus we zijn met een aantal gemeenten in gesprek om bijvoorbeeld te verhuizen."

Een echtpaar kwam een keer met twee fietsen op de fietsendrager aan. Ik dacht dat ze oud papier weg moesten gooien, maar de fietsen én drager verdwenen in de container" opzichter Johnny Jansen

Er verdwijnen ook vaak bruikbare spullen in de container

Zeeuwen komen het meest met bouw- en tuinafval naar de stort, maar nog bruikbare spullen verdwijnen ook met enige regelmaat in één van de containers. "Ik heb een keer een echtpaar gezien dat met twee fietsen op de fietsendrager aankwam. Ik dacht dat ze oud papier weg moesten gooien, maar de fietsen én drager verdwenen in de container. Verder brengen mensen ook meubelen die nog wel een ronde mee kunnen. Maar mensen willen er vanaf en dat kan hier", zegt opzichter van de milieustraten Johnny Jansen.



Hij vindt dat wel eens zonde, maar het is niet anders. "Andere mensen vinden dat soms ook en willen dan die spullen mee naar huis nemen. Dat mag niet, vanwege veiligheidsredenen mogen ze uiteraard niet de containers in, maar zelfs als ze erbij kunnen, dan mag het niet. Uitwisselen van spullen mag ook alleen buiten de poort van de milieustraat."

Hoe beter het met de economie gaat, hoe drukker het is bij de Zeeuwse milieustraten (foto: Omroep Zeeland)

'Milieustraat van de toekomst'

Om te voorkomen dat bruikbare spullen zomaar worden weggegooid, wil de Zeeuwse Reinigingsdienst dat er aan de voorkant van het bedrijf wat verandert. "We hebben plannen voor een 'milieustraat van de toekomst'. We willen voordat de mensen naar de containers gaan de nog bruikbare spullen scheiden van de rest en deze verkopen in een kringloopwinkel. Zo geven we die spullen een uitgesteld leven", zegt directeur Paul Marinissen van de ZRD. Voorlopig zijn het nog plannen, want voordat dat op alle dertien milieustraten gerealiseerd is, zijn we jaren verder.