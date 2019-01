'In september stroomt er zout water door Waterdunen'

Nieuwe verbinding

Geassisteerd door leerlingen van basisschool de Zeemeeuw uit Breskens schepte gedeputeerde Ben de Reu er vanochtend op los. Buurtbewoners en andere genodigden keken toe. De inlaatgeul verbindt straks het krekenstelsel van Waterdunen met de getijdenduiker, die in de waterkering is gelegd.

Eerste schop de grond in voor het uitgraven van de inlaatkreek van Waterdunen (foto: Omroep Zeeland)

In een gebied van 350 hectare worden kustversterking, natuur, recreatie en aquacultuur bij elkaar gebracht. Fietspaden, bruggetjes en vogelkijkhutten zijn aangelegd, bestaande asfaltwegen weggehaald.

Verzet

Waterdunen komt er niet zonder slag of stoot. Eerst was er veel verzet tegen het plan en door tegenslagen viel het project duurder uit en liep het vertraging op. Eind vorig jaar was er nog gedoe over de vraag of de getijdenduiker wel voldoet aan de veiligheidseisen van de Waterwet. Die duiker gaat straks via een bepaald systeem het water in en uit laten, en moet in geval van stormvloed dicht kunnen.

In het najaar moet dan de inregelfase beginnen en volgend jaar zou er dan echt twee keer per dag zout water de geulen en kreken in- en uitstromen. Het zoute getij is essentieel voor de kwekers die aan de slag willen bij het Kustlaboratorium van stichting Het Zeeuwse Landschap. Hier wordt straks geëxperimenteerd met de kweek van wieren, schelpdieren, zilte kruiden en groenten, zoals zeekool of zeekraal. Allemaal op duurzame wijze en ingebed in het natuurgebied.

Zeekraal. Een van de mogelijke zilte groenten die straks in Waterdunen worden gekweekt (foto: Omroep Zeeland)

Als in september de infrastructuur klaar is, kan recreatieondernemer Molecaten beginnen met de bouw van 400 vakantiehuisjes. Ook zouden er een hotel en een duincamping moeten komen.