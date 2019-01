Omnium boos over tv-uitzending waarin tropisch bos wordt omgetoverd tot wietplantage

PvdA-raadslid Wiert Omta legt in het programma uit dat het tropisch bos ooit is bedacht, omdat de bezoekersaantallen voor het zwembad van het Omnium tegenvielen. Maar dat had niet het gewenste effect, zegt Omta. "Er werden tachtigduizend bezoekers verwacht en dat halen we bij lange na niet."

Grote bedragen

Martijn Vermeulen, raadslid van Nieuw Goes, legt uit dat het niet zo makkelijk is zomaar te stoppen met het bos. In het bos wordt warmte opgewekt voor het hele complex, waar ook het zwembad onder valt. "Als we dat tropisch bos sluiten, gaat dat enorm oplopen in de kosten", legt het raadslid van Nieuw Goes uit. En dat terwijl er al miljoenen in zijn gestoken.

Omta zegt dat het park in 2012 tien miljoen euro heeft gekost. En dat er daarna vaak extra geld naar het Omnium is gegaan. "Dus je praat over grote bedragen die onderhand in dit bos zijn gaan zitten." Het tv-programma zegt dat het bos een blok aan het been is voor Goes. Dat onderstreept ook Vermeulen: "Wat je eigenlijk ziet is dat we er ieder jaar steeds meer geld aan kwijt zijn, omdat het totaal niet goed loopt volgens het business plan.

Reactie Omnium

Bart van den Heuvel, directeur van het Omnium in Goes, vindt het jammer de raadsleden zich in het programma niet aan de feiten houden. "De bedragen die genoemd worden kloppen niet. In 2012 heeft de gemeente 10 miljoen euro aan het Omnium gegeven, maar dat is voor het hele complex gebruikt. Het bos heeft toen maximaal 3 miljoen euro gekost." Ook zegt de directeur dat het Omnium per jaar minder geld ontvangt."Vorig jaar ontvingen we 627.000 euro. Dat geld hebben we ook weer voor het hele complex gebruikt. Daar valt bijvoorbeeld ook het zwembad onder."

Daarnaast baalt de directeur ervan dat in het programma de suggestie wordt gewekt dat het altijd rustig is in het park. "Op de dag dat de beelden zijn gemaakt, waren we gesloten. Ik heb voor de programmamakers de deuren geopend, zodat ze een idee hadden hoe het bos eruit ziet."

Omta heeft een beter idee voor de invulling van het tropische bos (foto: Kanniewaarzijn)

Achteraf gezien had er misschien nooit een bos moeten komen, vertelt Omta. Er is al een tropisch bos in Zeeland: Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme, een kwartier rijden van Goes. "En dat loopt gewoon heel erg succesvol in Zeeland", vult Vermeulen aan. Omta besluit dat het misschien beter is om nu geld te verdienen aan het bos. Daarbij denkt hij aan planten die geen geld kosten, maar geld opleveren. "Zet deze hele hal vol met wietplanten en het Omnium is uit de problemen. En de gemeente Goes hoeft er niets op toe te leggen."