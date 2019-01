Nu nog een zandvlakte, volgend jaar de entree naar Vlissingen

Nu nog een zandvlakte, straks de nieuwe entree voor Vlissingen (foto: Google Maps)

Vlak na de afslag komt een grote dubbele rotonde, er komen nieuwe fietspaden, een fietstunnel en toegangswegen voor nieuw aan te leggen bedrijventerreinen. De rotonde en de weg naar de marinierskazerne aan de buitenhaven zijn aangepast aan de eisen die defensie stelt. De rotonde is geschikt voor zwaar verkeer en in de plannen zelfs een tiental meter opgeschoven. Zodoende kan de weg naar de marinierskazerne over het dijkje naar de buitenhaven geschikt worden gemaakt voor zwaar materieel transport.

De nieuwe entree van Vlissingen (foto: Gemeente Vlissingen)

Dat de marinierskazerne met open armen in de stad wordt verwelkomd is ook te zien aan de rotonde. In de bouwplannen staat pontificaal een landingsvaartuig midden in de rotonde getekend.

Miljoenen voor nieuwe toegans

De stad investeert 4,3 miljoen euro in de nieuwe toegangswegen. 0,9 miljoen euro draagt de provincie bij. Het is een enorme investering voor de armlastige gemeente, waar jaren geld voor opzij is gezet.

Begin februari begint wegenbouwer BAM met het aanleggen van de verlengde Marie Curieweg, parrallel aan de snelweg. in de loop van het jaar worden de nieuwe rotonde, de fietspaden en nieuwe duikers aangelegd. In het najaar zal de afslag een week gesloten zijn voor verkeer. Begin volgend jaar moet de nieuwe entree klaar zijn.

Voor omwonenden en belangstellenden is er een informatieavond op 29 januari in het stadhuis. Om 17.00 uur voor bedrijven, om 19.30 voor andere belangstellenden.