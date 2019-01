Middelbare scholieren maken kennis met het technische bedrijfsleven in Zeeland

Een lampje maken van een metaalplaatje en een blokje hout. Voor technicus Carly de Kraker is het een fluitje van een cent, maar tijdens de Techniek Experience legt hij het uit aan de jongeren. "Je moet er wel geduld voor hebben, want ze rouleren in groepjes en ieder uur moet je hetzelfde uitleggen. Toch vind ik het wel leuk om te doen", zegt De Kraker.

De Kraker werkt zelf in een fabriek waar alleen mannen werken. "Ik denk dat techniek altijd al wat meer voor mannen is geweest, maar hier zie ik veel meisjes gemotiveerd aan het werk, dus daar kan misschien wel verandering in komen."

Interesse in techniek groeit

Toch heeft de technieksector niets te klagen, want uit onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren in Zeeland kiezen voor een beroep in de techniek. "We kunnen geen direct verband leggen of dat komt door de Techniek Experience, maar wij denken dat het absoluut helpt dat al die jongeren een kijkje in het werkveld hebben gekregen. Daardoor krijgen ze een goede indruk van wat de technische sector heeft te bieden", aldus Dick Schipper, directeur van Huis van de Techniek.

