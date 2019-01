Advocaten staken voor juridische bijstand voor mensen met kleine portemonnee

De actievoerders stonden voor de rechtbank in Middelburg en hadden spandoeken met de tekst 'Je recht halen is straks niet meer te betalen'. Advocaat Huib Struijk. "Iedereen in Nederland heeft recht op een advocaat bij een rechtszaak. En als de plannen van minister Dekker doorgaan is het voor de mensen met een kleine portemonnee niet meer mogelijk die juridische bijstand te krijgen. En dat mag niet gebeuren in Nederland."

Onwerkelijke situatie

De actie duurde van 9.00 tot 9.30 uur. Voor de meesten van hen een onwerkelijke situatie. Advocaat Huib Struijk: "Wij advocaten gaan niet snel de straat op, dus het voelt een beetje onwennig." Maar we deden het voor een goede zaak, vindt hij.