Chemieconcern Dow wil plastic afval wereldwijd terugdringen

Eén van de nieuwe fabrieken bij Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Er wordt gewerkt aan nieuwe technieken en voorlichting. Daarnaast wordt geld gestoken in voorlichting en de verbetering van manieren om plastic in te zamelen en te recyclen.

Medeoprichter

Dow is medeoprichter van het samenwerkingsverband 'Alliance to End Plastic Waste (AEPW)'. De alliantie wil oplossingen bedenken en zich inzetten om plastic afval tot een minimum te beperken. De AEPW vertegenwoordigt wereldwijde bedrijven en organisaties die gevestigd zijn in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

Geen winst

De nieuwe organisatie wil geen winst maken, zegt Dow-CEO Jim Fittering. "Afval weghouden uit ons milieu is belangrijk voor de toekomst van Dow en onze industrie, maar het is vooral belangrijk voor de toekomst van onze planeet. Dit initiatief brengt ondernemingen, overheden, NGO's en consumenten samen om vaart te zetten achter de inspanningen om innovatie te stimuleren. Tevens levert het hiervoor de middelen en neemt resolute acties om een einde te maken aan plastic afval in het milieu."

