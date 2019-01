John Karelse is vertrokken bij VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

'Ik ben op dit moment niet de juiste trainer voor VC Vlissingen'

Beleving

Karelse was bezig aan zijn tweede seizoen bij VC Vlissingen en verlengde in maart zijn contract nog met twee jaar. In december liet hij al weten na dit seizoen te zullen vertrekken, maar nu is dat dus per direct gebeurd. "Ik denk dat ik een andere visie heb op het spelen van hoofdklassevoetbal. Ik weet dat het amateurs zijn hoor, maar ik vind wel dat je gewoon drie keer per week keihard moet trainen om in het weekend resultaat te hebben. En dat zag ik niet. Ik zag te weinig beleving."

Als je niet mee kan of mee wil in mijn werkwijze, dan gaat dat botsen. Om dat niet verder te laten escaleren is het beter dat iemand anders het gaat doen." John Karelse

Karelse kon de trainingsweek bij VC Vlissingen niet indelen zoals hij dat graag wilde. "Ik heb een bepaalde opbouw van een week. Dinsdag, donderdag en vrijdag trainen. Maar op vrijdag ontbraken er heel vaak spelers. Door zaalvoetbal bij Groene Ster Vlissingen, al hebben we daar als club zelf voor gekozen, maar ook vanwege werk. Daardoor kon ik niet met de selectie werken zoals ik dat voor ogen had."

Escaleren

Daarom vond Karelse het nu tijd om afscheid te nemen. "Het is iets waar hij al langer mee rond liep. "Voor de winterstop verloren we voor de beker van MOC'17 en in de competitie dik van Nuenen. Daar kwam afgelopen weekend de nederlaag tegen tweedeklasser Zeelandia Middelburg met 3-0 bij. Toen wist ik dat ik niet meer door wilde. Ik heb een bepaalde werkwijze en als je daar in mee gaat dan kun je beter worden. Ook als team. Als je daar niet in mee kan of mee wil, dan gaat het botsen. Om dat niet verder te laten escaleren is het beter dat iemand anders dat gaat doen."

John Karelse (foto: Paul Ten Hacken)

Veilig spelen

Karelse sluit niet uit dat VC Vlissingen na zijn vertrek degradatie uit de hoofdklasse nog kan voorkomen. "Ja, dat zou best kunnen. Ik heb tegen die jongens ook gezegd dat ze best wel kunnen voetballen. Bij vlagen zie je dat ook terug. Ik hoop dat iemand anders dat er uit kan halen."



VC Vlissingen staat op de veertiende plaats in de Hoofdklasse B van het zondagvoetbal met acht punten uit veertien wedstrijden. Komend weekend staat de uitwedstrijd tegen Unitas op het programma.

Lees ook: