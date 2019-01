Van kruiden uit het bos tot Zeeuwse siroop in sterrenkeukens

Conny is gek van kruiden, maar noemt zichzelf liever geen kruidenvrouwtje. Eerder deskundige. "Ik heb kruidennatuurkunde gestudeerd, dus heb er wel echt verstand van. De eerste siroop die ik ook ooit maakte was van vlierbloesem. Die viel in de smaak bij de familie, vanaf dat moment was het hek van de dam."

Zeeroop in sterrenkeukens

Wat begon met huisgemaakte vlierbloesemsiroop voor de familie, is uitgegroeid tot een heuse productielijn. Dit jaar komen er zelfs vier nieuwe smaken bij die ook voor de consument te koop zijn. Waaronder een siroop gemaakt van pruim, peer, dwergkwee en nagelkruid. Nu worden de siropen vooral gebruikt door Zeeuwse sterrenchefs, waaronder Syrco Bakker (Pure C) en Jannis Brevet (Inter Scaldes).

Er mislukt ook wel eens wat, hoor. Dan is de smaak echt niet lekker." Conny Schoenmakers, bedenker Zeeroop

Nu experimenteert Conny er op los. Voor de smaken doet ze inspiratie op in de natuur. "Na een goede wandeling, borrelen er weer nieuwe ideeën op. Maar er mislukt ook wel eens wat, hoor. Dan is de smaak echt niet lekker."

Natuur zo min mogelijk belasten

Haar kruiden vindt ze in het bos, maar ze heeft zelf ook een kruidentuintje. Ze vindt het belangrijk dat de ingrediënten die ze voor haar siropen gebruikt, lokaal zijn. Juist omdat de natuur haar zo dierbaar is, wil ze de natuur zo min mogelijk belasten. "Door voor ingrediënten te kiezen uit de buurt, is er minder transport nodig voor mijn siropen. Ik bereid ze in een lab in Zierikzee, die bijna energieneutraal is. Ik ben nog aan het sparen voor zonnepanelen."