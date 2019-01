Na 46 jaar nooit meer voor de klas: juf Lucie stopt

Afscheid van juf Lucie Nijzze in 's Heer Arendskerke (foto: Omroep Zeeland)

Ze begon 46 jaar geleden als kleuterjuf, toen werd ze hoofdleidster en weer later directeur. "In 1999 besloot ik terug te gaan naar de klas, want ik ben een klassendier en geen bureaumens, ik ben een mensen-mens. Mijn hart ligt bij de kleuters." En dat tot de dag van vandaag op de school in 's Heer-Arendskerke.

Hoedje op, handen in de zij

Er is veel veranderd in die jaren, vindt juf Lucie. "Vroeger was ik de baas, nu doe je dingen samen. Dat is voor de kinderen ook veel leuker. Maar ik kan ze nog wel steeds stil krijgen hoor." Om vervolgens in de gymzaal van Heer Arendshuis in het dorp te demonstreren hoe ze dat doet. "Hoedje op, handen in je zij, kijk en luister naar mij." De zaal met zo'n veertig kleuters wordt muisstil. "Zie je wel," lacht ze.

Lucie Nijzze heeft nu tijd voor haar drie kleinkinderen, het vrijwilligerswerk voor de kerk en haar man, met wie ze veel gaat fietsen. "Dus ik heb het nog druk, druk, druk," zegt ze lachend.