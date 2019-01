Politie zoekt getuigen mogelijke brandstichting Middelburg

Brandweerwagen (foto: HV Zeeland)

Er wordt technisch onderzoek in en om de woning gedaan omdat er een vermoeden is van brandstichting.

De politie zoekt mensen die mogelijk iets meer kunnen vertellen over het ontstaan van de brand, of mensen die iets verdachts hebben waargenomen in de buurt van de Zandkreekstraat in Middelburg voor of op het tijdstip dat de brand is ontstaan.