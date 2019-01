Zeeuwse boeren met handen in het haar door verbod op bestrijdingsmiddelen

Volgens Joris Baecke van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) hebben de boeren geen alternatieven voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen, doordat het verbod pas laat is aangekondigd.

Het gaat niet goed met de wilde bij (foto: Yolanda Coervers)

Baecke baalt van de situatie. "Boeren gebruiken het niet voor de lol. Ze gebruiken het omdat er maar een kleine hoeveelheid van het middel nodig is om zieke planten te voorkomen. Nu zal er veel meer gespoten moeten worden met andere middelen om hetzelfde effect te behouden en dat is juist schadelijker voor de natuur."

Suikerbieten telen

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) beoordelen op dit moment opnieuw de landbouwkundige noodzaak van de bestrijdingsmiddelen en of de stoffen veilig zijn.

Maar voor de boeren die suikerbieten telen is dat onderzoek volgens Baecke te laat. Hun zaad werd in december 2018 door de leverancier gecoat. Die coating bevat door het verbod dit jaar voor het eerst geen bestrijdingsmiddel. Hierdoor moeten boeren andere bestrijdingsmiddelen bijspuiten. De werkdruk zal hierdoor toenemen. "Een zorgelijke situatie. Deze maatregel betekent een acuut opbrengstrisico voor de Zeeuwse boeren", aldus Baecke in de Zeeuwse Kamer.

Joris Baecke van de ZLTO en Chiel Jacobusse van Het Zeeuwse Landschap in de Zeeuwse Kamer

Kwetsbare bijen

Sylvia Tuinder van Stichting Landschapsbeheer Zeeland is blij met het verbod en denkt dat het vermijden van de bestrijdingsmiddelen op langere termijn kan zorgen voor herstel van de bij.

Insecten staan aan het begin van de voedselketen. Zonder insecten, als bijen, geen bestuiving en geen voer voor vogels." Sylvia Tuinder, Stichting Landschapsbeheer Zeeland

"Insecten staan aan het begin van de voedselketen. Zonder insecten, zoals bijen, geen bestuiving en geen voer voor vogels.", weet Tuinder. "De bijen moeten kunnen nestelen en dat doen ze onder andere tussen de bloeiende gewassen, zoals aardappelen, tomaten en aardbeien."

Boeren hebben hulp nodig

Toch vindt Tuinder dat boeren hulp nodig hebben met het vinden van alternatieven voor de bestrijdingsmiddelen: "Akkerbouwers en tuinders zorgen voor ons voedsel, maar tegelijkertijd worden ze aan alle kanten gekort."

Suikerbieten gezaaid met gecoat zaad (foto: Omroep Zeeland)