Door deze krant vol oud nieuws komen de herinneringen weer naar boven

In Veere deelt burgemeester Rob van der Zwaag de kranten lachend rond. Hij maakt meteen van de gelegenheid gebruik om een praatje aan te knopen. "Ik vind het er altijd mooi uitzien", zegt hij, terwijl hij naar een oud artikel wijst met daarbij een foto van een vrouw in dracht. "Zo liepen we er toen allemaal bij", zegt de vrouw naast hem stralend.

Succes tot ver buiten Zeeland

Zulke gesprekjes zijn waar het allemaal om draait voor de bedenker van Zeeuws Weerzien. "Herinneringen ophalen aan vroeger is voor veel mensen een leuke bezigheid", aldus Hanneke de Vroe, die met het idee voor de krant kwam. "We krijgen reacties van Zeeuwen ver buiten Zeeland, dus we sturen ook een aantal exemplaren op."

Mevrouw Rootlieb leest de krant met oud nieuws (foto: Omroep Zeeland)

Voor mevrouw Rootlieb is bladeren door de krant een feest der herkenning. "Kijk! De kolenboer. Die kwam vroeger altijd aan de deur. Net als de schillenboer en de aardappelboer. Dat heb je nu allemaal niet meer."

'Het gaat vooral om de herinneringen'

Mevrouw Rootlieb pluist de krant van voor tot achter door. "Zierikzee, daar weet ik niet zoveel van, daar woonde ik natuurlijk niet. Maar dat maakt niet uit. Het gaat vooral om de herinneringen die omhoog komen door de artikelen."