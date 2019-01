Veel belangstelling voor archief in Oostburg; 'Echt overweldigend!'

Bij de eerste open dag van het archief in Oostburg was veel belangstelling (foto: Omroep Zeeland)

Het is voor het eerst dat het archief in Oostburg een open dag organiseert. "We willen de nieuwe aanwinsten die we afgelopen jaar hebben binnengekregen laten zien. En we willen laten zien dat archief meer is dan een saai stukje papier."

Vol enthousiasme vertellen ze de bezoekers dan ook over de stukken die ze afgelopen jaar binnen kregen. Van sacrementsboeken van de katholieke kerk tot documenten van notaris Maaseik uit Sluis en historicus George van Vooren. De meeste stukken hebben bijzondere verhalen.

'Documenten weer opgegraven'

Neem het verhaal van de documenten van een verzetsstrijder. "Hij begroef tijdens de oorlog de boodschappen en documenten die hij kreeg vanuit het verzet bij de buren in de tuin. Na heel veel jaar heeft hij het weer terug opgegraven, dat krijgen we binnenkort geschonken."

Ook tijdens de open dag komen er bijzondere verhalen naar boven. "Zo was er één mevrouw die wilde weten wat voor voorwaarden wij stellen aan giften. Ik zei: U stelt de voorwaarden, niet wij, waarop ze tranen in haar ogen kreeg", vertelt Hengel.

'In tranen'

"Ze was bang dat haar kinderen en kleinkinderen die niets met geschiedenis hebben alles weg zouden doen, waardoor ze alles kwijt zou raken. Nu hebben we afgesproken dat wij bij haar langsgaan om zoveel mogelijk van haar documenten en foto's mee te nemen voor in de collectie", aldus Hengel. "Ze was in tranen van opluchting."

Archivaris Erik Hengel over open dag van archief in Oostburg

Een greep uit de nieuwe aanwinsten van het afgelopen jaar (foto: Omroep Zeeland)