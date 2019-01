Ze hebben er al jaren recht op, maar nu pas krijgen ook Vlissingers hulp bij het aanvragen van zorg

Burgeradviseur in de gemeente Goes (foto: Omroep Zeeland)

De vijftien Vlissingse vrijwilligers worden opgeleid om naar verwachting voor de zomer aan het werk te gaan. "Een wettelijke verplichting moet je uitvoeren, dat is logisch", reageert wethouder Albert Vader (Partij Souburg Ritthem), "Maar alle keuzes zijn bij ons financieel gestuurd. Als je een organisatie inricht waar weinig gebruik van wordt gemaakt, is dat zonde van het geld."

Albert Vader (PSR), wethouder Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Tot nu maakt Vlissingen gebruik van de burgeradviseurs van Middelburg. Zij stonden ter discussie omdat zij in dienst waren van het zorgloket dat de zorgaanvragen in behandeling neemt. Inmiddels heeft ook Middelburg adviseurs die onafhankelijk opereren.

Moeilijk om hulp te vragen

De ouderbond KBO noemde de onafhankelijke adviseurs eerder een belangrijke voorziening. Veel ouderen vinden het moeilijk om hulp te vragen. Vaak zijn ze bescheiden of kunnen ze hun zorgvraag niet goed verwoorden.

Wat doet een onafhankelijke burgeradviseur? De vrijwillige adviseurs helpen bij het aanvragen van huishoudelijke hulp, van een taxipasje, een traplift, een rolstoel of zorgtoeslag. Ook kunnen zij ouderen begeleiden bij het keukentafelgesprek met de gemeente. Tijdens zo'n gesprek bepaalt de gemeente of je zorg krijgt of niet.

"Het is vaak zo dat minder redzame ouderen niet meer zo assertief zijn", zegt voorzitter Wim Jansen van KBO Zeeland, "En dan hebben ze ook eerder de neiging om zich neer te leggen bij het oordeel van de gemeenteambtenaar."

Onder de aandacht

Wethouder Vader wil de nieuwe burgeradviseurs goed onder de aandacht brengen, zodra zij aan het werk gaan. Inwoners moeten weten dat deze hulp er nu is. En medewerkers van het zorgloket moeten de hulp aanbieden. "Het heeft lang geduurd, maar we vinden het belangrijk dat ze er nu ook in Vlissingen zijn."

