Zeeuws-Vlaamse ondernemers lopen warm voor versmarkt in kerk

Maar dan moet je wél ondernemers hebben die daaraan mee willen werken. Daarom werd gisteravond een informatieavond gehouden voor geïnteresseerden, onder de noemer: Kerk zoekt boer.

In de gerenoveerde Cuyperskerk moet een versmarkt komen, maar dan heb je wel standhouders nodig (foto: Omroep Zeeland)

"Een kerk kopen en renoveren is 'makkelijk'", voorzitter Theo Mattheeuws maakt daarbij een citaatgebaar met zijn vingers. "Maar een rendabele exploitatie en zorgen dat er volk komt, dat is een ander verhaal." Stap 1 is inmiddels gezet: de Cuyperskerk, een monumentale neogotische kerk in Sas van Gent uit 1892, is zo goed als gerenoveerd. De tweede stap, ondernemers vinden die aan de 'versmarkt' willen meedoen, is in volle gang.

Trots

Gisteravond luisterden zo'n veertig geïnteresseerden naar de plannen van de Stichting Cuyperskerk. Penningmeester François Lauret is blij met de opkomst. "Ik sta hier al met een optie in mijn handen en er zijn er nog twee die gelijk gaan inschrijven. Dat had ik echt niet verwacht!", zegt Lauret glimmend van trots, terwijl de ene na de andere ondernemer een formulier invult.

Veel interesse van ondernemers in versmarkt in Cuyperskerk

"In totaal hebben we straks twaalf à dertien standhouders nodig", vertelt Lauret. "Maar we horen al van meerdere ondernemers dat ze er niet de volle zes dagen willen staan, dus dan kunnen we dat misschien combineren. Dat een deel van de week de ene ondernemer er staat en een ander deel van de week de stand wordt gevuld door een andere ondernemer. Zo zouden we dus ruimte kunnen bieden aan meer standhouders."

Stuk voor stuk lovend

De aspirant-standhouders die de formulieren staan in te vullen zijn stuk voor stuk lovend over het plan. "Sowieso ziet het gebouw er prachtig uit. Ik denk dat het een heel mooie locatie wordt", zegt een vrouw die eraan denkt om er een tapas-stand te beginnen.

Ondernemers luisteren naar presentatie over versmarkt in Cuyperskerk (foto: Omroep Zeeland)

"Dit is een mooi initiatief om Sas van Gent wat levendiger te maken", zegt een bierbrouwer, die al op zoek was naar een mooie locatie om het bier van zijn brouwerij aan de man te brengen. En de uitbaatster van een koffie- en theeschenkerij in Breskens ziet een stand in de kerk ook wel zitten. "Ik ben van origine ook uit Sas van Gent afkomstig, dus dat is win-win."

Onderzoek van de Vlaamse regering

Het idee om een versmarkt in de kerk te beginnen, is ontstaan uit een onderzoek van de Vlaamse regering, legt Mattheeuws uit. "Uit dat onderzoek bleek dat een boer een aantal dingen wil doen: praten over z'n product, een betere prijs en meer publiciteit." Mattheeuws verwacht dat de restauratie eind van de maand helemaal klaar is.

De renovatie heeft een kleine 2 miljoen euro gekost. Het is de bedoeling dat Markt 4, zoals de versmarkt in de Cuyperskerk gaat heten, op Goede Vrijdag, 19 april, geopend wordt.

