Zeeland wordt wakker: burgeradviseur, drukte in archief en krant met oud nieuws

In de gerenoveerde Cuyperskerk moet een versmarkt komen, maar dan heb je wel standhouders nodig (foto: Omroep Zeeland)

De renovatie van de Cuyperskerk in Sas van Gent is zo goed als afgerond, dus is het tijd voor de tweede stap in het plan voor de invulling van het kerkgebouw. Er moet namelijk een soort 'streeksupermarkt' in komen.

Lees ook:

(foto: OZ)

Zorg

Vijftien vrijwilligers helpen Vlissingers bij aanvragen van bijvoorbeeld traplift of voor hulp bij het verzorgen van een zieke partner. Mensen die zorg aanvragen hebben recht op begeleiding van burgeradviseurs.

Lees ook:

Bij de eerste open dag van het archief in Oostburg was veel belangstelling (foto: Omroep Zeeland)

Archief

Ze hadden het niet verwacht, zo'n hoge opkomst bij de open dag van het archief in Oostburg. "Dat was echt overweldigend!", aldus één van de archivarissen.

Lees ook:

Burgemeester Rob van der Zwaag bracht de krant langs bij ouderen (foto: Omroep Zeeland)

Oude krant

"Kijk! De kolenboer! Het eerste nummer van de krant Zeeuws Weerzien, gevuld met oud nieuws, werd gretig gelezen.

Lees ook:

Het strand bij Zoutelande (foto: Monique Ardon, Zoutelande)

Het weer:

Vanuit het westen trekken buien over Zeeland. Geleidelijk gaan buien gepaard met hagel, natte sneeuw en zware windstoten rond 75 km/u. Vanmiddag ook zon. Maximaal 5 graden, in een bui een stuk kouder.