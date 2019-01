Middelburg pleit voor helmplicht op de snorfiets

Snorfietsen (foto: ANP)

Het initiatief voor de brief is genomen door de Haagse wethouder Robert van Asten. "Het wordt steeds drukker op straat en dat vraagt van ons allen uiterste oplettendheid om kwetsbare weggebruikers te beschermen. Het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers is een relatief simpele manier om de risico's te verminderen. Niet alleen voor de bestuurder van de snorfiets of zijn of haar bijrijder maar ook voor andere weggebruikers"

Snorfietsen met blauw nummerbord mogen nu zonder helm op het fietspad rijden. Ze mogen maximaal 25 kilometer per uur. Een Kamermeerderheid is voor een helmplicht. In december liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een debat over verkeersveiligheid weten 'open te staan voor meer onderzoek naar de effecten van een helmplicht'.

Wethouder Chris Simons over de oproep voor een helmplicht

Zeventien gemeenten

Naast Middelburg is de brief ook getekend door Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Delft, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Hilversum, Lansingerland, Nijmegen, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Zwolle.