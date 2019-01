Goese loods krijgt nieuw leven in Arnhem

Werktuigenmagazijn uit Goes (foto: Nederlands Openluchtmuseum)

De loods staat sinds de jaren tachtig in Arnhem. De loods van Massee werd in die periode in Goes gesloopt vanwege de herinrichting van het stationsgebied in Goes.

Het magazijn werd in 1909 gebouwd aan de Stationsweg, de latere Frans den Hollanderlaan in Goes. De voor sloop bestemde loods werd in juli 1982 door het Openlucht Museum aangekocht van het Goese sloopbedrijf Westdorp, afgebroken, in Arnhem weer opgebouwd en in 1984 voor het publiek geopend.

Het Openlucht Museum gebruikte de loods de afgelopen jaren als opslagplek voor hun collectie landbouwwerktuigen. De laatste maanden is de ruimte aangepakt om gezelschappen tot vierhonderd mensen te kunnen ontvangen. Bij de opening van vandaag zijn ook leden van de familie Massee aanwezig.