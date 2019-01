In een jaar ruim 1400 werklozen minder

WW-uitkeringen blijven dalen (foto: ANP)

De daling ging het snelst op Noord-Beveland: in twaalf maanden 33 procent minder werklozen. Maar zelfs in Reimerswaal, maar de ontwikkeling het minst sterk van Zeeland is, was er toch nog een daling van 5,7 procent.

Maar als je kijkt naar wat er na die dalingen overblijft ziet de Zeeuwse ranglijst er heel anders uit. Dan gaat Vlissingen met de meeste werklozen, 756, aan kop. Ook verhoudingsgewijs, wat het gaat om 3,4 procent van de beroepsbevolking. De gemeente Kapelle heeft de minste WW-uitkeringen van Zeeland: 127. Maar ook verhoudingsgewijs zijn het de minste, want het werkloosheidspercentage in deze gemeente is het laagste van de provincie: 1,9.

Bijstand niet meegerekend

Het cijfer betreft alleen 'ontslagwerkloosheid', dus mensen die nog niet zo lang geleden zijn ontslagen. Maar de werklozen die wegens de maximale WW-duur opgeschoven zijn naar de bijstand worden in de statistiek van het UWV niet meegeteld. Ook het CBS telt deze mensen niet mee in het officiële werkloosheidscijfer. In Zeeland waren er in juli vorig jaar 6.610 mensen jonger dan 67 jaar met een bijstandsuitkering. Dus veel meer dan dat er genoteerd stonden als 'werkloos'.