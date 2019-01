Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Je huis opwarmen met water uit het kanaal: het moet gebeuren in Vlissingen

De nieuw te bouwen woningen in de Scheldewijk in Vlissingen moeten warmte krijgen uit het Kanaal door Walcheren. Het stadsbestuur heeft laten onderzoeken welk warmtesysteem het beste is, nu nieuwe woningen niet meer op het aardgasnet worden aangesloten. Een gezamenlijk warmtenet voor de hele wijk komt als beste uit de bus.

Op deze plek komen de nieuwe huizen in de Vlissingse Scheldewijk (foto: Omroep Zeeland) Bij een collectief warmtenet wordt in de winter met warmtepompen warmer water uit het Kanaal door Walcheren gepompt. Kouder water stroomt terug naar het kanaal. In de zomer kan het koelere water uit het kanaal gebruikt worden om de huizen te koelen. Het gebouw van Rijkswaterstaat in Middelburg maakt al op deze manier gebruik van het kanaalwater. In de nieuwe wijk 'Scheldewijk' worden honderden huur- en koopwoningen gebouwd. De eerste huizen staan voor dit jaar op de planning. Zo ziet de Scheldewijk er straks uit (foto: Gemeente Vlissingen) Het Vlissings college gaat nu een 'marktverkenning' houden. Het gaat bedrijven benaderen om te onderzoeken wie dit warmtenet kan aanleggen en exploiteren. Ook het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland liet eerder deze week weten de haalbaarheid van zogenoemde thermische energie te onderzoeken. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.