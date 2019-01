Carlos de Jonge nieuwe trainer Bruse Boys

Carlos de Jonge

De Jonge is nu nog trainer bij SSV'65 in Goes, maar gaat daar na twee seizoenen weg.

Groeneveld maakte al eerder bekend dat hij na dit seizoen Bruse Boys verruilt voor Rood Wit in Sint-Willebrord.

Opvallend: zaterdag neemt De Jonge het met SSV'65, bij de hervatting van de competitie in de 2e klasse E, op tegen Bruse Boys.

