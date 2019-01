In deze gemeenten werden de meeste drugspanden gesloten

Opvallend is het aantal sluitingen van drugspanden in de gemeentes Vlissingen, Goes en Tholen. In Vlissingen gingen de afgelopen drie jaar 43 panden dicht, in Goes waren dat er 18 en in Tholen 14. Kijkend naar het inwoneraantal per gemeente, zit Tholen met dat aantal sluitingen in de Zeeuwse top drie.

Goede bedoelingen

Volgens burgemeester Ger van de Velde komt dat niet omdat de gemeente zo aantrekkelijk is, maar omdat het tegengaan van dit soort criminaliteit hoge prioriteit heeft. "We zitten er boven op. Gelukkig wordt de oplettendheid bij verhuurders en ondernemers steeds groter. Niet iedereen die je pand huurt, heeft goede bedoelingen."

In 2013 werd er in geen enkele Zeeuwse gemeente een pand gesloten op last van de burgemeester. In 2018 waren dat er ruim veertig. Oorzaak van de stijging is dat burgemeesters meer bevoegdheden hebben gekregen en dus gemakkelijker een pand kunnen sluiten. Zo kunnen burgemeesters panden waar drugs wordt gevonden direct sluiten, zonder eerst een waarschuwing te geven zoals voorheen werd gedaan.

Nog strenger beleid

Sinds 1 januari van dit jaar is het beleid opnieuw aangescherpt. Burgemeesters kunnen panden nu ook sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs.

De bevoegdheden van burgemeesters om drugspanden te sluiten, zijn steeds groter geworden (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeesters hebben de bevoegdheid om woningen en panden waar drugs worden verhandeld of geteeld te sluiten. Dat gebeurt op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel Wet Damocles genoemd. Het kan zowel gaan om een hennepkwekerij als over het dealen van harddrugs of het opzetten van een drugslab.

Drie of zes maanden op slot

Het doel van de publieke sluiting is dat het pand niet langer meer bekend staat als drugspand en de overlast in de omgeving wordt gestopt. Bij woningen is de eerste sluitingsperiode altijd drie maanden. Bij 'lokalen' (zoals cafés) betekent de eerste overtreding met softdrugs ook drie maanden sluiting, maar bij harddrugs gaat de tent direct zes maanden op slot.

Verhuurders de dupe

Regelmatig zijn onwetende verhuurders de dupe, zij mogen het pand waar drugs is aangetroffen drie tot zes maanden niet verhuren. Daardoor lopen ze inkomsten mis, toch hebben burgemeesters vaak weinig medelijden. "Het wordt als een verantwoordelijkheid van de verhuurder gezien om in de gaten te houden wat een huurder allemaal in je pand doet. Je verdient er tenslotte ook geld mee."

Het zwaard van Damocles (foto: Wikipedia)

Waar komt de term Damoclesbeleid vandaan?

Damocles is een personage uit de Griekse Oudheid. Hij was een hoveling in de 4e eeuw voor Christus onder koning Dionysius de Oudere. Damocles stond bekend als een echte vleier. Hij vertelde zijn koning dat iedereen erg jaloers op hem was. Op een dag liet de koning Damocles één dag in weelde leven. Hij genoot met volle teugen, maar zijn vreugde verdween snel toen de koning hem vroeg naar boven te kijken. Boven hem hing aan een paardenhaar een zwaard aan het plafond. Dat zwaard kon ieder moment op het hoofd van Damocles vallen.

Dreigend gevaar

De koning maakte Damocles zo duidelijk dat in weelde leven fijn is, maar dat een koning ook altijd op zijn hoede moet zijn voor dreigend gevaar. Dat geldt dus ook voor mensen die zich bezighouden met drugs. Vandaar de term Damoclesbeleid.