Nieuwe voorzitter en contractverlenging Omloop van Borsele

Omloop van Borsele 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Witkam is sinds mei 2018 wethouder van de gemeente Borsele. Beide functies zijn lastig te combineren.

Verder kan het wielercomité voor de komende twee jaar rekenen op hoofdsponsor EPZ. De elektriciteitsproducent van Zeeland blijft zijn naam verbinden aan de wielerronde en heeft het sponsorcontract verlengd.



De 36e editie van de EPZ Omloop van Borsele wordt komend jaar verreden op 26, 27 en 28 april 2019.

De vrouwen junioren trappen het internationale wielerweekend af met een driedaagse. Deze wedstrijd is onderdeel van de Nations' Cup van de UCI.

Ook de elite vrouwen komen in actie. Op vrijdag 26 april staat de tijdrit voor deze categorie op het programma en een dag later de UCI 1.1 wegwedstrijd. Deze laatste telt tevens mee voor de nationale Topcompetitie en is de grootste vrouwenwedstrijd in Zeeland.

Op zondagmiddag rijden de heren junioren hun UCI 1.1 wegwedstrijd.

Omloop van Borsele