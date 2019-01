Openbaar vervoer moet aangepast want 'het piept en kraakt aan alle kanten'

"Er zijn nu te weinig gebruikers van het openbaar vervoer in Zeeland. Nu hebben we het goed op orde maar het piept en kraakt aan alle kanten", met die woorden trapte gedeputeerde Harry van der Maas de bijeenkomst af.

Als het aan Van der Maas ligt wordt Zeeland een proefgebied voor nieuwe vormen van openbaar vervoer. "We leven in een provincie van bruggen, dammen en tunnels. Daarom hebben we goede verbindingen nodig. We moeten mobiliteit anders en slimmer gaan organiseren", zegt hij.

'Auto rijden nieuwe roken'

Hoogleraar Maarten Steinbuch van de TU Eindhoven sluit zich daarbij aan. Steinbuch houdt zich bezig met elektrisch vervoer en zelfrijdende auto's, en ziet juist daar kansen voor Zeeland. "Omdat het goedkoper en efficiënter is om met elektrische kleinere voertuigen te gaan rijden, zonder bestuurder, zodat je ook geen chauffeurs nodig hebt."

Voorlopig is dit nog toekomstmuziek volgens Steinbuch, maar is het wel sneller realiteit dan de meeste denken. "Auto's zijn met allerlei sensoren nu al veel slimmer en die ontwikkeling gaat in een razend tempo door. We staan voor de grootste verandering. In de komende dertig jaar gaat er meer veranderen dan ooit", zegt de hoogleraar. "In toekomst wordt zelf een auto besturen het nieuwe roken."

Oplossingen voor nu nodig

Harry van der Maas gelooft in de toekomst van zelfrijdende auto's en dat dit ook in het openbaar vervoer het geval zal zijn. "Maar daar heb ik nu niks aan. We zoeken naar slimme oplossingen die het openbaar vervoer nu al kleinschaliger en efficiënter maken." Daarbij denkt hij niet alleen aan een app die het openbaar vervoer meer op afroep beschikbaar moet maken, maar ook om bussen en auto's die even niet gebruikt worden beter te benutten.

De komende maanden gaat Van der Maas met een klein groepje aan de slag met de ideeën. Hij wil voor de Statenverkiezingen in maart een knoop hebben doorgehakt en met concrete plannen komen, zodat hij die na de verkiezingen in het nieuwe collegeprogramma kan krijgen.