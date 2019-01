Moederbedrijf Nuon neemt Delta Energie over (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet bekend hoeveel geld er met de overname gemoeid is. De ondernemingsraad van Delta, maar ook toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) moeten de overname nog goedkeuren, naar verwachting gebeurt dat binnen een paar maanden. De telecomtak van Delta wordt niet door Vattenfall overgenomen.

De Zeeuwse klanten van Delta zullen volgens een woordvoerder van het bedrijf niks merken van de overname. "Vattenfall ziet Delta als sterk en waardevol merk in Zeeland. Op de rekeningen die Zeeuwen thuis krijgen staat straks ook gewoon nog Delta."

Naam Delta

Energiebedrijf Nuon is eerder overgenomen door Vattenfall. Op de website van Nuon staat dat Nuon uiteindelijk dezelfde naam gaat voeren als het Zweedse moederbedrijf: Vattenfall. Het Nuon-merk zal veranderen in de naam Vattenfall. Nuon, dat al bijna tien jaar onderdeel is van het Zweedse Vattenfall, zal geleidelijk van de markt verdwijnen. Voor de herkenbaarheid worden Nuon en Vattenfall voorlopig naast elkaar gebruikt. In eerste instantie zal de naam van Delta niet veranderen. "Maar ik kan niet in de toekomst kijken. De komende jaren zal het blijven zoals het nu is afgesproken."