Provincie wil binnen veertien dagen negen ton van Connexxion

Connexxion-bus kruist het spoor Goes-Middelburg (foto: Huib Boogert)

Om het busvervoer in 2016 in Zeeland uit te voeren, heeft Connexxion iets meer dan 14,5 miljoen euro als voorschot ontvangen. Uit berekeningen van provincie blijkt nu dat er toen 920.569 euro te veel is gegeven aan de busvervoerder.

Dat komt omdat bij het uitkeren van het voorschot wordt uitgegaan van een indexcijfer. Bij de eindafrekening wordt uitgegaan van het daadwerkelijke aantal gereden diensturen en uitgevoerd werk. En daarin zit dus voor 2016 een verschil van bijna een miljoen euro.

De provincie heeft Connexxion opgedragen binnen veertien dagen 900.000 euro over te maken. De provincie heeft zo'n 20.000 euro op het bedrag in mindering gebracht doordat de busvervoerder al de aanvullende accountantsverklaring moest betalen.