Twee Zeeuwse zaken op coldcasekalender

Coldcase-kalender (foto: Politie Zeeland)

Het is de derde keer dat de politie een coldcasekalender uitbrengt. Rechercheurs brengen daarmee langlopende zaken opnieuw onder de aandacht, hopend op een doorbraak.

Gedetineerden weten veel

De kalender wordt verspreid in gevangenissen en bij de reclassering, omdat uit onderzoek en ervaring blijkt dat onder (ex)gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten.

Op de kaart

'Na de eerste kalender verdubbelde het aantal tips', vertelt Aart Garssen, landelijk portefeuillehouder cold cases. 'We hebben het onderwerp hiermee echt op de kaart gezet. Dat doen we voor de nabestaanden. Tegen hen zeggen we: als politie lossen we niet alle zaken op, maar we laten een zaak nooit los. Ook oude zaken verdienen aandacht.'

Tips

Soms leidt die aandacht tot nieuwe tips. Zo ontving de politie in 2018 in totaal 302 tips over zaken van de coldcasekalender. Veertig daarvan bleken bruikbaar. In dertien oude zaken is het politieonderzoek heropend of onderzoekt een coldcaseteam de mogelijkheden daartoe.

Michaël ten Napel

Op woensdag 4 juli 2012 wordt het dode lichaam gevonden van de 30-jarige Michaël ten Napel. Hij ligt in een sloot op een akkerland aan de Kapittelstraat in Westdorpe. Michaël is door een misdrijf om het leven gekomen. Hij was vader van drie kinderen. Michaël heeft op diverse plaatsen gewoond, waaronder drie jaar in Brazilië. Hij zou contacten hebben in de drugswereld. Michaël is voor het laatst gezien op maandagavond 2 juli van dat jaar. De politie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die naar de oplossing van deze moordzaak leidt.

Michael ten Napel (foto: Omroep Zeeland)

Sabrina Pelizzon

Op zondagmiddag 18 augustus 1996 wordt in Zeeland een lichaam gevonden. Het is van de 18-jarige Sabrina Pelizzon. Ze is door geweld om het leven gebracht. Haar lichaam ligt in Oosterland op Schouwen-Duiveland, aan de rand van de Oosterschelde. Sabrina woonde met haar ouders en broer in Spijkenisse. Het is nooit duidelijk geworden wat er precies met Sabrina is gebeurd. Haar familie hoopt dat er eindelijk duidelijkheid komt. Ook voor de gouden tip in deze zaak wordt een beloning van 15.000 euro uitgereikt.