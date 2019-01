Ploegloze Mesu gaat voor tweede overwinning op Weissensee

Mesu start op de Weissensee als ploegloze schaatser. Vorig jaar hield zijn team op te bestaan. Hij kon voor het nieuwe seizoen geen andere ploeg vinden. "Voor de echte natuurijs-specialisten is het altijd moeilijk om een plekje in een team te vinden." Mesu ging wel op gesprek bij een aantal ploegen maar kreeg steeds hetzelfde te horen. "Je bent goed voor een paar wedstrijden maar je bent niet allround genoeg."

En dus moest Mesu zich alleen voorbereiden op het schaatsseizoen. Maar dat ziet de schaatser niet als nadeel. "Tijdens de wedstrijden kan ik nu als underdog de wedstrijden in. En daar omheen kan ik zelf de randvoorwaarden scheppen die ik ideaal vind. Bij een team moet je je toch altijd schikken naar de rol die je krijgt toebedeeld."

Bovenop een berg

Mesu ging daardoor nieuwe dingen proberen in zijn voorbereiding. Eén daarvan was hoogtetraining. "In de zomer ben ik echt drie weken bovenop een berg in Oostenrijk gaan zitten om te trainen." Hoogtestage komt uit het wielrennen en zorgt ervoor dat je meer duurvermogen krijgt. "Dat zorgt voor extra rode bloedlichaampjes en daardoor krijg je een beter uithoudingsvermogen en ik moet zeggen dat ik het ook goed merk."

Wielrennen in de bergen was een van de hoogtetrainingen van Mesu (foto: Erwin Mesu)

Ondanks dat Mesu zich op een heel andere manier voorbereidde dan normaal op de wedstrijden op de Weissensee verwacht hij wel mee te doen om de prijzen. "Voor het natuurijs kan je altijd tien namen opschrijven en daar hoor ik zeker bij. Ik denk dat mijn niveau absoluut beter is dan de afgelopen twee jaar en dicht in de buurt komt van m'n topniveau in 2015."

Programma Weissensee

Aanstaande maandag breekt het schaatsgeweld los op de Oostenrijkse Weissensee. In anderhalve week tijd worden er verschillende monstertochten gereden. Op woensdag 30 januari is de belangrijkste: de Alternatieve Elfstedentocht.