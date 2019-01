VC Vlissingen kiest voor jonge trainer

Kevin Hollander (foto: René van der Vliet)

Hollander (30) is nu nog trainer bij zaterdag derdeklasser Walcheren. Onlangs had hij zijn contract al verlengd bij de club, waar hij begonnen is als hoofdtrainer. "Walcheren weet van de ambities die ik heb. Ze werken hieraan mee en daar ben ik blij mee. VC Vlissingen is voor mij een mooie stap hogerop", aldus Hollander.

Momenteel is Hollander nog niet in bezit van het vereiste TC1-diploma om bij een hoofdklasser te kunnen werken. Wel volgt hij de cursus en loopt hij stage bij derdedivisionist GOES. "Ik heb nog contact opgenomen met mijn cursusleider om te checken of ik er goed voorsta. De verwachting is dat ik mijn diploma ga halen."

Opvolger Karelse

Hollander wordt bij VC Vlissingen de opvolger van John Karelse. De oud-prof stapte dinsdag per direct op bij Vlissingen. Toch maakt Hollander niet gelijk de overstap naar buurman Vlissingen omdat hij nog niet in het bezit is van de vereiste papieren.

Vlissingen heeft bij de KNVB een dispensatieverzoek ingediend voor Thomas Ragut, de assistent-trainer die na het vertrek van Karelse de honneurs waarneemt. Vlissingen wil dat Ragut (ook niet in het bezit van de vereiste diploma's) het seizoen afmaakt met Hoessein Bouzambou als assistent-trainer. Ragut blijft ook trainer van het zaterdagteam van Vlissingen, dat uitkomt in de 3e klasse A.