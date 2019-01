Goes geeft 60.000 euro voor stages in de zorg

Wethouder Andre van der Reest van de gemeente Goes in Kattendijke (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Van der Reest (SGP) over de subsidie van zestigduizend euro

Gaten vullen

Wethouder Van der Reest ziet veel voordeel in het nieuwe werkleerbedrijf. Zo kunnen de stagiaires licht huishoudelijke hulp doen, zoals hulp bij een boodschap of de ramen lappen. En de stagiaires kunnen ouderen gezelschap bieden, een praatje maken en samen een gezellige activiteit doen. Eigenlijk de zorg die sinds vier jaar door de overheid is wegbezuinigd. "We hebben in de zorg wel een aantal knelpunten", zegt de wethouder. "Door het doen van lichte zorgklussen, vullen de stages het gat op. Het gat dat gevallen is door de bezuinigingen."

Verder wil de wethouder de zorgopleiding stimuleren vanwege de vele vacatures in de zorg. Er zijn nu al veel nieuwe zorgmedewerkers gevraagd. Ook de komende jaren is er er veel nieuw personeel nodig. Het werkleerbedrijf opereert vanuit het wijkcentrum Jan Lighart en is sinds begin dit schooljaar in bedrijf.