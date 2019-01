'Als we niet oppassen steekt het CDA straks een stokje voor de proef met legale wietteelt'

Wietroker steekt een jointje aan (foto: Omroep Zeeland )

D66 denkt dat ze met die proef kunnen aantonen dat softdrugsverkoop in coffeeshops moet worden gelegaliseerd. De D66'ers zeggen dat ze na jaren van steggelen willen komen tot wat ze noemen 'een realistisch en verstandig beleid'.

'Zie je wel'

Maar Peter de Kraker van D66 Terneuzen heeft het idee dat het CDA de boel probeer te traineren. Die partij is tegen legalisering van wiet en heeft met tegenzin ingestemd met de proef bij het opstellen van het regeerakkoord. De Kraker denkt dat het CDA het liefst zou willen dat die hele proef mislukt. "Zodat ze naderhand kunnen zeggen van: zie je nou wel, dat is helemaal niks dat legaliseren van wiet."

Peter de Kraker van D66 Terneuzen wietteeltexperiment

Dat terwijl het legaliseren van wietteelt voor De Kraker er niet snel genoeg kan komen. "Nu zitten we al decennia met dat rare systeem waarbij coffeeshophouders wél wiet mogen verkopen, maar het niet mogen inkopen. Ja, dan ben je overgeleverd aan criminelen, met alle gevolgen van dien: wietkwekerijen in woonwijken die daar voor brandgevaar zorgen en criminele organisaties die er geld mee verdienen."

'Eindelijk eens goed regelen'

De kans dat zijn eigen gemeente meedoet aan de proef acht De Kraker 'nihil'. "De coalitiepartijen hebben in hun coalitieprogramma gezegd niet mee te willen doen aan de proef. Dus ik verwacht dat ze zich daaraan zullen houden." Dat terwijl burgemeester Jan Lonink eerder wel interesse had getoond.

Toch hoopt hij dat dankzij de oproep zijn gemeente de proef op de voet volgt. "Want ook als we er niet aan meedoen kunnen we ons voordeel doen met de uitkomsten van de proef. Zodat we dit ook hier nu eindelijk eens goed kunnen regelen."

