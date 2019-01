Wulf, Handsome Poets en Wolter Kroes staan op GraauwRock (foto: Omroep Zeeland)

Wulf was vorig jaar ook al te zien op GraauwRock. In 2018 brak de band echt door met hits als Mind Made Up, All Things Under The Sun en Switching Gears. Handsome Poets is vooral bekend van het nummer Sky On Fire. Met The BlueBirds heeft de organisatie een countrygroep binnengehaald die bestaat uit de zangeressen: Elkse DeWall, Krystl en Rachèl Louise. Bustaflax is een regionale rapper uit Kloosterzande.

Wolter Kroes is de hoofdact voor GraauwRock for Specials, dat een initiatief is van stichting 't Huus en stichting GraauwRock. Als doel is gesteld om mensen met een beperking een onvergetelijk festival aan te bieden.

Racoon

Eerder werd al bekend gemaakt dat Racoon de hoofdact zal zijn tijdens het 20-jarig bestaan van GraauwRock. Op donderdag 30 mei wordt het festival gehouden op de voetbalvelden van de plaatselijke voetbalvereniging.

