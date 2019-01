Ongelukken op A58 door winterse buien

Ongeluk op A58 door gladheid na winsterse buien (foto: HV Zeeland)

Het eerste ongeluk van de avond gebeurde rond 20.45 uur op de oprit van de N57 naar de A58 in de richting van Vlissingen. Daar raakten vier auto's van de weg. Een bergingsbedrijf heeft alle vier de auto's meegenomen.

Door de gladheid tegen elkaar aangebotst

Op de A58 richting Bergen op Zoom is 21.00 uur ter hoogte van Nieuw- en Sint Joosland een auto van de weg geraakt. Ook die auto is weggesleept. En een uur later, rond 22.00 uur, zijn twee auto's door de gladheid tegen elkaar aangebotst. Dat gebeurde ook op de A58 bij Nieuw- en Sint Joosland. Eén van de twee auto's moest worden weggesleept.

Meerdere auto's moesten worden weggesleept na ongelukken door winterse buien (foto: HV Zeeland)

Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven, tot 10.00 uur. In het noorden en noordoosten kan het ook glad worden door winterse buien. De gladheid verdwijnt in de tweede helft van de ochtend.

Lees ook: