Drie keer zoveel verkeer door tunnel als destijds op veerboten

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Er is een hele rits cijfers bekendgemaakt van 2018. Zo ligt het totale aantal passages, dus voertuigen die door de tunnel zijn gegaan, op 7.565.315. Ook een record. En in november passeerde de 90 miljoenste klant sinds de opening van de tunnel in 2003.

Nog meer passages verwacht

Al met al is directeur Harald Schoenmakers een tevreden man. Voor het derde jaar op rij groeit het aantal passages bovengemiddeld. Volgens Schoenmakers komt dat door betere economische tijden, waardoor er vooral meer vrachtverkeer is, maar heeft het ook een directe relatie met de verbetering van de infrastructuur in de omgeving rond de tunnel. "Het is bijna zover, de hele N62 is verdubbeld en komende zomer is het knooppunt bij de Sloeweg gereed. Dit wordt dan echt dé toegangsweg voor Zeeland", zegt Schoenmakers. Hij verwacht daardoor nog meer tunnelpassages.

Op de vraag of een directeur dan trots vanuit het hoofdkantoor van de Westerscheldetunnel op het tolplein neerkijkt en al dat verkeer ziet passeren moet Schoenmakers lachen. "Nou blij... Uiteindelijk is die tunnel bedoeld om er gebruik van te maken en dat dat steeds meer gebeurt is natuurlijk prettig."

Factor drie

En dan dat cijfer van 24.000 passages op een gemiddelde werkdag. Drie keer meer dan op de boten vroeger. Heel opvallend, noemt Schoenmakers dat. "We wisten dat de tunnel met 24 uur beschikbaarheid meer capaciteit zou hebben dan de boten aankonden, maar dat we in vijftien jaar tot die factor drie zouden komen had ik niet verwacht!"

Meer cijfers uit 2018 - de totale tolopbrengst was 35,4 miljoen euro (7 procent meer dan in 2017)

- 4.989.641 passages waren met t-tag, dat is twee derde van het totale aantal

- de drukste dag was woensdag 9 mei met 29.218 passages

- de minst drukke dag was zondag 11 februari met 8.177 passages

In 2018 waren er minder ongevallen in de tunnel dan in 2017. De meest opvallende was de autobrand op zaterdag 21 juli. Net buiten de tunnelbuis vloog een auto in brand, maar omdat het zo droog was vloog ook de berm in brand. Beide tunnelbuizen gingen dicht. De westbuis is toen een uur en 42 minuten afgesloten geweest.

Tunnel gesloten door autobrand op tunnelweg bij Terneuzen (foto: Eline Evers)

Op zondag 2 september werden zowel de Westerscheldetunnel als de Sluiskiltunnel een kleine drie kwartier afgesloten. Dat kwam niet door een ongeluk in een van de tunnels, maar door rookontwikkeling in een technische ruimte van de Westerscheldetunnel. Personeel moest het kantoor verlaten, waardoor de tunnels niet meer in de gaten gehouden konden worden.

Tot slot nog een opvallend cijfer: zes keer waren er spookrijders. Daarvan zijn er vier echt in de tunnel zelf beland. Volgens Schoenmakers gaat dat om mensen die vanuit Zeeuws-Vlaanderen onbewust de verkeerde route pakken, maar is het ook een paar keer gebeurd dat mensen op het Tolplein omdraaien.

Directeur Westerscheldetunnel verwacht nog meer passages