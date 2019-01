Eric is de jongste beroepsschipper ooit van de KNRM

We treffen Eric vlak voordat hij met een van zijn begeleiders op de reddingboot Koopmansdank een vaartocht gaat maken op de Oosterschelde. Samen nemen ze de procedures door voordat er gevaren kan worden. "Ik was al aankomend schipper toen ik gevraagd werd om te solliciteren als beroepsschipper", zegt Eric. "Ik heb er niet zo lang over hoeven na te denken, want het is een heel veelzijdige baan. Je hebt te maken met veiligheid als hulpverlener, techniek, mensen opleiden, dat maakt wat deze baan zo mooi maakt. En de locatie. Mooier kun je niet krijgen."

In twee maanden klaargestoomd

Normaal gesproken duurt het traject van opstapper naar aankomend schipper minimaal vijf jaar. "Ik word nu in twee maanden klaargestoomd om volwaardig schipper te zijn", vervolgt de jongste KNRM beroepsschipper. "Ik begreep dat ik inderdaad de jongste beroepsschipper ben ooit bij de KNRM. Dat is een hele eer."

Ik heb de wereld gezien, een hoop avonturen beleefd. Nu is het tijd om met hel veel plezier hier aan de bak te gaan. " Eric van der Linde - jongste beroepsschipper KNRM

Eric duikt de machinekamer in van de Koopmansdank, want techniek is een belangrijk onderdeel waar hij, opgeleid als stuurman, nog veel over moet leren. "Ik heb de wereld gezien", zegt Van der Linde. "Ook een hoop avonturen beleefd. Nu is het tijd om, met heel veel plezier, hier aan de bak te gaan." Na het doornemen van de technische installatie sluit Eric de deur van de machinekamer.

De motoren worden gestart en de trossen worden losgegooid. Langzaam manoeuvreert de schipper in opleiding de reddingboot vanuit de buitenhaven richting de Roompotsluis. Via de marifoon wordt contact gelegd met het Topshuis op Neeltje Jans, waar Rijkswaterstaat zit die de sluis bedient, en doorgegeven dat er gevaren wordt met de Koopmansdank.

Zeilboot op sleep

Eenmaal uit de sluizen varen we langs de kering en zetten koers naar Roompot Marina, een haven voor pleziervaart bij Wissenkerke. "Door hier te varen leer ik hoeveel ruimte ik heb om een zeilboot op sleep hier te brengen. De marges en dieptes zijn overal verschillend, dus is het goed dat te oefenen door hier te varen", legt Eric uit.

Een beroepsschipper bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is de enige betaalde kracht en verantwoordelijk voor oefeningen en de paraatheid van de bemanningen. Hij zorgt voor het onderhoud van de reddingboten op het eigen reddingstation, maar is KNRM breed inzetbaar, dus ook op andere redstations. De schipper zorgt ook voor een goede integratie en uitwisselbaarheid van de bemanningsploeg(en).

"Ik vind het heel bijzonder dat de vrijwillige schippers van station Hansweert en hier op Neeltje Jans zoveel tijd vrijmaken om mij in te werken", merkt Eric nog even op. "Dat zegt ook iets over werken bij de KNRM, denk ik."

Terug in de buitenhaven nemen we afscheid van Eric van der Linde. "We kunnen altijd giften en donaties gebruiken", roept hij nog na. "En vrijwilligers zijn ook welkom."