Zeeland wordt wakker: tunnelcijfers, wietexperiment en trainernieuws

Door de rookontwikkeling werd het kantoor ontruimd en waren zowel de Westerscheldetunnel als de Sluiskiltunnel dicht (foto: HV Zeeland)

Tunnelcijfers

Op werkdagen gingen in 2018 gemiddeld 24.000 auto's of vrachtwagens door de Westerscheldetunnel. Dat is drie keer zoveel verkeer als op de twee veerboten vroeger. Het is één van de opvallendste cijfers die de tunnel bekend heeft gemaakt.

Legale wietteelt (foto: Omroep Zeeland)

Wietexperiment

Als het aan de Zeeuwse D66 ligt, moeten we zo snel mogelijk wiet legaliseren, om zo de illegale teelt tegen te gaan. Daarom doen de D66-fracties in Goes, Vlissingen en Terneuzen de oproep aan het eigen gemeentebestuur om mee te doen met een experiment met gelegaliseerde wietteelt.

Kevin Hollander (foto: René van der Vliet)

Trainernieuws

Kevin Hollander uit Vlissingen wordt de nieuwe trainer van VC Vlissingen. De zondag hoofdklasser bereikte donderdag een akkoord met de oefenmeester, die nu nog actief is bij zaterdag derdeklasser Walcheren. Hollander gaat vanaf komende zomer aan de slag aan de Irislaan.

Goes geeft 60.000 euro voor stages in de zorg (foto: oz)

Geld voor zorgstages

SGP-wethouder André van der Reest van Goes geeft zestigduizend euro subsidie aan het plaatselijke Hoornbeeck College. De reformatorische mbo-opleiding gebruikt het geld voor de opstart van een werkleerbedrijf.

Eric van der Linde is de jongste beroepsschipper bij de KNRM ooit (foto: Omroep Zeeland)

Jonge schipper

Hij is 27 jaar en was stuurman op de grote vaart. Nu is Eric van der Linde uit Haamstede de jongste beroepsschipper ooit bij de KNRM. Vanaf 1 januari werkt hij op het station Neeltje Jans. Eric zou niets liever meer willen.

Magische paddestoelen in het bos bij Clinge (foto: Anneke van den Dries)

Weerbericht

De dag begint fris en er is wat ruimte voor de zon. In de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft overal droog. Er staat weinig wind en het wordt maximaal een graad of 5.