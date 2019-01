Gladheid in Zeeland: auto's van de weg en fietsers ten val

Bij het ongeluk in Oud-Vossemeer belandde een auto in de sloot. Dat gebeurde iets na 8.30 uur op de Oud Vossemeersedijk. De politie laat weten dat de inzittenden uit het voertuig zijn.

Rond dezelfde tijd is er een ongeluk gebeurd op de Nieuwendijk in Wemeldinge. Volgens de politie heeft ook dat met de gladheid te maken. De ernst van het ongeluk is nog niet bekend. De politie kan ook nog niet melden hoeveel auto's en personen er bij het ongeluk betrokken zijn.

Fietsers ten val

Op het fietspad langs de Anthony Fokkerstraat in Goes zijn rond 8.45 uur verschillende fietsers ten val gekomen. Door het bevriezen van het wegdek ligt er een ijslaag op het fietspad. HV Zeeland meldt dat er een ambulance en traumahelikopter zijn opgeroepen. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter is uiteindelijk niet meer ingezet. Na de ongelukken is het fietspad door de gemeente gestrooid. Een verkeersregelaar waarschuwt de fietsers voor de lokale gladheid.

Ook gisteravond werden verschillende automobilisten verrast door de gladheid. Vier auto's raakten van de weg op de oprit van de N57 naar de A58 richting Vlissingen. Bij Nieuw- en Sint Joosland, in de richting Bergen op Zoom, botsten twee auto's tegen elkaar.

Meerdere auto's moesten worden weggesleept na ongelukken door winterse buien (foto: HV Zeeland)

