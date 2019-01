Deel dit artikel:













Gaat dorpshuis Krabbendijke drie maanden dicht of niet? Burgemeester denkt er nog langer over na

Het besluit over het tijdelijk sluiten van De Meiboom in Krabbendijke is zeker tot maandag uitgesteld. Half december werd een hennepkwekerij ontdekt onder het podium van het dorpshuis. Burgemeester José van Egmond is van plan om het pand drie maanden te sluiten, maar wel na belanghebbenden hierover te hebben gehoord.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Reimerswaal zijn er verschillende bezwaren binnengekomen van gebruikers van het dorpshuis, die moeten nog beter worden bekeken. De hennepkwekerij zat verstopt onder het podium van het dorpshuis. (foto: 112 Midden-Zeeland) In het dorpshuis aan de Kerkpolder in Krabbendijke werd op 12 december een hennepkwekerij ontdekt. De politie vond onder het podium van het dorpshuis bijna vijfhonderd planten. De zaak kwam aan het licht, onder andere door de opvallend hoge elektriciteitsrekening. De beheerder van het dorpshuis werd een week na de inval aangehouden, maar is weer vrij gelaten. Reacties op besluit Belanghebbenden bij het dorpshuis konden twee weken een reactie te geven op het voornemen van de burgemeester. Het dorpshuis is sinds de inval in december niet meer in gebruik. Lees ook: Burgemeester wil dorpshuis Krabbendijke sluiten na drugsvondst

