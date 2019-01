Broeder Dieleman gaat op de Vlaamse tour

De Zeeuws-Vlaamse singer-songwriter Broeder Dieleman heeft een album gemaakt met de Vlaming Wannes Cappelle en cellist Frans Grapperhaus. Het album heet Dit Is De Bedoeling en bevat verhalende liedjes in dialect.

Met dit repertoire treedt het trio vrijdag op in Groningen op festival Eurosonic. Daarna trekken de muzikanten langs clubpodia en theaters in Nederland en België.

Wannes Cappelle is al jaren de stuwende kracht achter Het Zesde Metaal. Bekendste werk van de Belgische dialectband is de single Ploegsteert van het gelijknamige album. Broeder Dieleman is het alter ego van Tonnie Dieleman uit Middelburg.

Tonnie en Wannes werkten vorig jaar voor het eerst met elkaar samen in een grensoverschrijdend project voor het Motel Mozaïque Festival in Rotterdam. Het resultaat, het lied 'Vergeving', namen de twee op met cellist Frans Grapperhaus. Die samenwerking smaakte naar meer.

Een mis opvoeren

Vorig jaar verscheen het album Komma van Broeder Dieleman. De nieuwe plaat is net als Komma ontstaan tijdens een wandeltocht: "Daar besloten we om onderdelen van een mis te gaan gebruiken. Niet per se uit een religieus oogpunt, maar omdat een concert ook de vorm van een kerkdienst kan aannemen, een moment waarop je stil kunt staan bij het leven."

Na het optreden op Eurosonic volgen 21 optredens in België en vier in Nederland. De tournee eindigt waar het allemaal begonnen is: op festival Motel Mozaïque Rotterdam.